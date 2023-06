'Feyenoord verkoopt mislukte spits en kan in de toekomst nog meer profiteren'

Robert Bozenik vertrekt definitief bij Feyenoord, zo weet 1908.nl woensdagochtend te melden. De spits uit Slowakije, die geen indruk wist te maken in De Kuip, ruilt de Rotterdammers definitief in voor het Portugese Boavista. Feyenoord houdt een transfersom over aan de deal.

Volgens 1908 leek het er lange tijd niet op dat Boavista aan de haal zou gaan met Bozenik, aangezien de Portugezen vanwege financiële problemen de koopoptie van 2,5 miljoen euro in het contract van de 23-jarige spits niet konden lichten. Doordat de club meerdere spelers van de hand heeft gedaan zijn er tóch weer mogelijkheden gekomen en is de nummer negen van de Portugese competitie tot een akkoord gekomen met Feyenoord.

Wat de hoogte van het bedrag is dat Feyenoord omtvangt voor Bozenik, is niet bekend. De Rotterdammers zouden een 'redelijke' transfersom ontvangen en een doorverkooppercentage van twintig procent hebben opgenomen in de deal. Mocht Bozenik, die zich in Portugal al wel in de kijker had gespeeld van andere clubs, in de toekomst worden doorverkocht houdt Feyenoord een bedrag over aan die deal.

De Slowaakse spits kwam in de zomer van 2022 met hoge verwachtingen naar Feyenoord toe, maar kon die verwachtingen absoluut niet waarmaken. Al snel bleek dat de 23-jarige spits niet goed genoeg was, waardoor Feyenoord hem afgelopen seizoen verhuurde aan Boavista. Dat Bozenik is mislukt in Rotterdam is voor Feyenoord een duur geintje, want de spits werd in 2022 voor een bedrag van ongeveer vier miljoen overgenomen.