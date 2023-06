FIFA op de vingers getikt na valse claim over WK in Qatar

De FIFA heeft zich schuldig gemaakt aan het misleiden van consumenten door te stellen dat het WK in Qatar, dat in november en december 2022 werd afgewerkt, het eerste 'klimaatneutrale' eindtoernooi aller tijden was. Dat heeft de Zwiterse reclamewaakhond vastgesteld.

Het Zwitserse orgaan sprak zich uit over een klacht van een vijftal organisaties, waaronder het Nederlandse Fossil Free Football en Reclame Fossielvrij Nederland, zo schrijft de NOS. Reeds in november vorig jaar wendden zij zich na de bewering van de wereldvoetbalbond tot de waakhond, die hen nu gelijk heeft gegeven.

Artikel gaat verder onder video

In de uitspraak valt te lezen dat "de FIFA de valse en misleidende indruk wekte dat het WK in Qatar al voor en tijdens het toernooi klimaatneutraliteit had bereikt." Ook heeft de bond niet kunnen aantonen hoe de door toedoen van het toernooi uitgestote CO2 "kon worden gecompenseerd in lijn met Zwitserse standaarden."

De uitspraak leidt niet tot harde gevolgen voor de FIFA. Wel wordt de wereldvoetbalbond gevraag zich "in de toekomst te onthouden van de claim dat het WK 2022 klimaat- en CO2-neutraal was", zo schrijft de Nederlandse omroep. De FIFA maakte volgens een rapport van Carbon Market Watch een flinke onderschatting van de uitstoot door onder meer de bouw van de WK-stadions. Ook zouden 500(!) dagelijkse shuttlevluchten tussen verschillende speelsteden niet meegenomen zijn in de berekeningen.