Frenkie de Jong komt met ander oordeel over het gevreesde P-woord

Er is volgens Frenkie de Jong geen reden tot paniek bij het Nederlands elftal. Direct na de 2-3 nederlaag tegen Italië erkende aanvoerder Virgil van Dijk dat de wedstrijd 'wel een beetje' reden is voor paniek, maar daar sluit De Jong zich niet bij aan.

"Paniek is er niet", maakte de middenvelder duidelijk bij de NOS. "Dit was een slechte periode. Kroatië won terecht van ons, al speelden we over negentig minuten gelijk. Vandaag was het heel slecht in de eerste helft. Tweede helft was beter, vooral de inzet was heel goed. Daardoor komen we terug in de wedstrijd. Ik heb geen paniek, omdat ik weet dat we heel veel kwaliteit hebben. Er speelt niets in het team waardoor de sfeer of inzet minder zou worden. Daardoor ben ik niet in paniek en denk ik dat we in september goed voor de dag kunnen komen."

De Jong heeft goede hoop dat Oranje in september sterker voor de dag komt. Dan staat de volgende interlandperiode op het programma. "Het seizoen is nu voorbij, ik denk dat iedereen wel toe is aan vakantie. In september hebben we meteen een heel belangrijke fase in de kwalificatie met wedstrijden tegen Griekenland en Ierland, wat in principe twee concurrenten zullen worden. Dan moeten we er staan, het moet een stuk beter dan nu. We gaan analyseren wat er gebeurd is en je weet ook niet hoe iedereen in september binnenkomt. Misschien zijn ze dan in een andere vorm, beter, dat weet je nu nog niet."

Grote wijzigingen aan de speelstijl verwacht de FC Barcelona-middenvelder niet. "Iedere trainer heeft zijn eigen idee. Voor het grootste deel draait het om de kwaliteit van de spelers op het veld. Wij moeten zorgen dat we goed genoeg zijn en dat waren we vandaag zeker niet. Ik denk dat deze groep veel beter kan. Misschien passen we wat kleine dingen aan, maar dat moet je aan de trainers vragen."

De Jong geeft toe dat Oranje in de eerste helft 'heel slecht' speelde. "Ik denk dat wij in het druk zetten heel slecht waren. Er was altijd wel iemand vrij en wij kregen er geen druk op. Ze maken de kansen die ze krijgen, dan zit het ook niet mee." Hij snapt de term 'lamlendig' als het gaat om het onvermogen om druk te zetten. "Ik snap dat het er zo uitziet, voor ons voelt dat ook zo. Dat komt omdat je overal te laat bent. Als je niet in een duel kan komen, oogt het al snel lamlendig. Ik denk niet dat er ooit iemand bij het Nederlands elftal komt en denkt: ik ga vandaag niet mijn best doen. Daar zal het niet aan liggen."