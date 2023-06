'Frimpong en Fosu-Mensah op vakantie met escorts; boze vrouw lapt filmverbod aan haar laars en wil duizenden euro's'

Een opvallend verhaal op het Instagram-kanaal van Juicechannel. De Nederlandse voetballers Jeremie Frimpong en Timothy Fosu-Mensah zouden samen met Bayer Leverkusen-ploeggenoot Callum Hudson-Odoi op vakantie zijn op de Turks- en Caicoseilanden. Ze zijn in het gezelschap van meerdere Spaanse en Amerikaanse escorts, van wie een ze wil aanklagen.

De voetballers en de dames verblijven gezamenlijk in een villa. Maandag zou een ongeluk hebben plaatsgevonden toen de groep ging quadrijden. Een van de voetballers zou, met een dame achterop, de macht over het stuur zijn verloren, waardoor de dame hard ten val kwam en naar het ziekenhuis moest. Ze is boos op de voetballers, die gezegd zouden hebben dat het veilig was.

Artikel gaat verder onder video

De vrouw filmt zichzelf en haar verwondingen. De dames mogen echter niet te veel vastleggen en aan het eind van een van de video's wordt ze daarop aangesproken door iemand, naar verluidt een vriend van de voetballers die de dames zou hebben geregeld. In een andere video zegt de vrouw dat ze minstens duizend en eigenlijk vijfduizend dollar wil als schadevergoeding. Anders wil ze de spelers aanklagen.