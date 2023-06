'Geen FC Barcelona, maar Amrabat desondanks op weg naar Spaanse competitie'

De kans is groot dat Sofyan Amrabat deze zomer vertrekt bij Fiorentina. De oud-speler van onder meer FC Utrecht en Feyenoord heeft in Italië nog een contract voor één seizoen, maar wordt al maanden in verband gebracht met een transfer naar een Europese topclub. FC Barcelona leek in eerste instantie de belangrijkste gegadigde om er met zijn handtekening vandoor te gaan, maar de keuze lijkt nu te vallen op Atlético Madrid.

Amrabat blaast in augustus weliswaar ‘pas’ 27 kaarsjes uit, maar kan nu al terugkijken op een bijzondere loopbaan. De international van Marokko maakte in de zomer van 2017 de overstap van FC Utrecht naar Feyenoord, droeg vervolgens het shirt van Club Brugge en Hellas Verona en streek in 2020 neer bij Fiorentina. Daar groeide hij in de voorbije seizoenen uit tot belangrijke kracht op het middenveld. Amrabat kwam in de afgelopen jaargang 49 keer in actie voor Fiorentina, dat in de finale van de UEFA Conference League nipt onderuit ging tegen West Ham United.

Indruk maakte de middenvelder echter vooral tijdens het afgelopen WK in Qatar. Met Amrabat als powerhouse op het middenveld reikte Marokko tot de halve finale, waarin Frankrijk een maatje te groot bleek. De oud-speler van FC Utrecht en Feyenoord leek een uitstekend optreden in Qatar al in januari te bekronen met een toptransfer, maar Fiorentina stak een paar maanden geleden nog een stokje voor een overgang naar FC Barcelona. De Catalanen wilden Amrabat graag een halfjaar huren, maar dat zag Fiorentina niet zitten. FC Barcelona werd in de voorbije weken wederom in verband gebracht met de komst van Amrabat, maar de kampioen van Spanje heeft andere prioriteiten.

Dat betekent echter niet dat de speler een transfer naar Spanje volledig uit zijn hoofd moet zetten. Integendeel zelfs. Relevo meldde onlangs nog dat Atlético Madrid afgehaakt was in de strijd om de handtekening van Amrabat, maar volgens L’Équipe is niets minder waar. Als we de Franse sportkrant moeten geloven, zijn Atlético Madrid en Amrabat in ‘geavanceerde’ gesprekken over een transfer naar de Spaanse hoofdstad. De nummer drie van het afgelopen seizoen in LaLiga moet nog wel een overeenstemming bereiken met Fiorentina. La Viola lijkt niet heel hoog in de boom te gaan zitten, gezien het volgend jaar aflopende contract van de middenvelder.