Georginio Wijnaldum komt na verloren interland met update over mogelijke rentree in Eredivisie

Georginio Wijnaldum weet nog niet waar hij na de zomer zijn voetbalkunsten gaat vertonen. De 32-jarige middenvelder wordt de laatste tijd in verband gebracht met een terugkeer naar de Eredivisie. Na de verloren interland tegen Italië ging Wijnaldum in op een mogelijke rentree in Nederland.

Wijnaldum mocht zondagmiddag als invaller binnen de lijnen komen. De routinier zorgde in de slotfase nog voor wat spanning door de 2-3 voor zijn rekening te nemen. Dat kon een nederlaag van Oranje echter niet meer voorkomen. Na de wedstrijd ging het vooral over zijn toekomst. Wijnaldum staat nog tot medio 2024 onder contract bij Paris Saint-Germain, dat hem dit seizoen verhuurde aan AS Roma. In Parijs ligt geen toekomst voor de Rotterdammer.

Zodoende werd Wijnaldum de afgelopen dagen in verband gebracht met Feyenoord en PSV. "Ik lees de laatste dagen van alles over PSV en Feyenoord, maar dat is nu niet aan de orde", werd Wijnaldum na zijn negentigste interland geciteerd door Voetbal International. "Ik ga deze zomer alle opties openhouden, maar een terugkeer is niet mijn eerste optie. Ik weet niet of clubs zich hebben gemeld, dan moet je bij mijn zaakwaarnemer zijn. We hebben nu de tijd om alles op een rijtje te zetten."

Wijnaldum speelde de afgelopen jaren bij Newcastle United, Liverpool, PSG en Roma. Daarvoor was hij zoals bekend jarenlang te vinden in de Eredivisie. Hij speelde in de hoofdmachten van Feyenoord (2007-2011) en PSV (2011-2015). Met de Rotterdammers won hij in 2008 de KNVB Beker. In het shirt van PSV was hij vervolgens ook succesvol. Wijnaldum won de KNVB Beker (2012), Johan Cruijff Schaal (2012) en het kampioenschap van Nederland (2015).