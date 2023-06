Giménez gewild in Italië: 'Volgende club zet Mexicaan op verlanglijstje'

Feyenoord-spits Santiago Giménez staat er erg goed op in de Serie A. De Mexicaanse aanvalsleider werd in de afgelopen weken al gelinkt aan clubs als AC Milan en Lazio, maar zou nu ook de belangstelling hebben gewekt van Juventus. De spits van Feyenoord staat op het lijstje van de Oude Dame, zo weten Italiaanse media.

La Gazetta dello Sport verwacht dat er een flinke renovatie aanstaande is bij de club uit Turijn. Er wordt het nodige gespeculeerd over wijzigingen in de voorhoede. Zo zou Dusan Vlahovic - die in het verleden voor ruim zeventig miljoen euro werd overgenomen van Fiorentina - gaan vertrekken uit Turijn. Giménez staat volgens de krant op het lijstje op de Serviër op te volgen in het Alianz Stadium.

De Mexicaanse aanvaller prijkt echter niet bovenaan het verlanglijstje, want Gianluca Scamacca (West Ham United) en Rasmus Højlund (Atalanta) zouden de voorkeur hebben boven de spits van Feyenoord. Ook de naam van Montpellier-aanvaller Elye Wahi valt bij de Oude Dame, maar Arsenal zou de beste papieren hebben om de twintigjarige Fransman vast te leggen.

Juventus is niet de enige Italiaanse club waar Giménez dit seizoen een goede indruk op heeft gemaakt, want in een eerder stadium werd de topscorer van Feyenoord al nadrukkelijk gelinkt aan Lazio. Daarnaast werd hij in verband gebracht met AC Milan, waar Zlatan Ibrahimovic na dit seizoen gaat vertrekken.