Go Ahead Eagles strikt hoofdtrainer uit de Eredivisie als nieuwe assistent-coach van Hake

Go Ahead Eagles heeft Dennis van der Ree toegevoegd aan de technische staf voor het komende seizoen. De coach die dit seizoen als interim degradeerde met FC Groningen neemt de plaats in van Roeland ten Berge, die aankondigde na dit seizoen te vertrekken. Daarmee wordt hij herenigd met René Hake, met wie hij eerder bij SC Cambuur en FC Twente ook al samenwerkte.

Het was al bekend dat Van der Ree zou vertrekken bij FC Groningen, dat hem een jaar eerder nog oppikte bij Feyenoord als video-analist. Dick Lukkien werd daar aangesteld als de nieuwe hoofdtrainer voor in de Eerste Divisie, terwijl Van der Ree zelf een rol als assistent-coach niet zag zitten. Onduidelijk is of Lukkien wel ruimte in zijn staf had gehad als Van der Ree wél wilde blijven.

Artikel gaat verder onder video

“Ik vind het geen lastige stap om bij Go Ahead Eagles weer als assistent-trainer aan de slag te gaan”, vertelt Van der Ree op de clubsite aan. “Op termijn ambieer ik weliswaar het hoofdtrainerschap, maar ik vind dat ik de komende jaren als assistent-trainer nog voldoende kan leren. Een leerproces, dat in Groningen in een stroomversnelling kwam doordat ik als hoofdtrainer vijf maanden voor de spelersgroep heb gestaan. Maar om bij Go Ahead Eagles weer mijn ‘oude’ rol als assistent-trainer op te pakken, is als onderdeel van dat leerproces helemaal prima.”

Van der Ree werd naar voren geschoven na het ontslag van Frank Wormuth bij FC Groningen, dat geen geschikte opvolger kon vinden voor de Duitser. Daarop werd Van der Ree eindverantwoordelijke tot het einde van het huidige seizoen, maar dat ging zonder al te veel succes. FC Groningen eindigde onderaan de Eredivisie en de club zou hebben geprobeerd om tussentijds nog een nieuwe coach aan te stellen. Dat plan heeft het nooit gehaald.