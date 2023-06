De laatste groepswedstrijd van het Jong Oranje is tijdelijk onderbroken. De reden is wel heel pikant: tijdens het duel met gastland Georgië kwam er een hond op het veld. Vervelender dan dit incident was het uitvallen van Brian Brobbey al vroeg in het duel, al zal zijn blessure minder verder wereld over gaan dan deze hond. Er was op social media behoorlijk wat hilariteit over dit bizarre voorval.

Hond op het veld! pic.twitter.com/eG8qeesfdy — Stef de Bont (@stefdebont_vi) June 27, 2023

Haha een hond op het veld tijdens de wedstrijd van jong Oranje, hoe krijg je het voor elkaar in een voetbalstadion... 🐕🏟️ #NEDGEO pic.twitter.com/j0pmrvOiic — Geoffrey (@KlokGeoffrey) June 27, 2023

Het vangen van de hond was buiten beeld, maar gelukkig hebben we de foto nog. #nedgeo pic.twitter.com/Kr4RR94F74 — J.C. Goudbeek (@jcgoudbeek) June 27, 2023

Hahaha een hond net op het veld bij Jong Oranje — 👉Bart👈 (@Bartosmikaratos) June 27, 2023

Hond op het veld bij Nederland Georgië. Heeft nu stadionverbod pic.twitter.com/yiSTH5Klct — 𝕎𝕚𝕝𝕝𝕒𝕞 ℙ𝕖𝕟 ✊🏻✊🏼✊🏽✊🏾✊🏿 (@williampen) June 27, 2023

Deze hond is beter dan Taylor — AFCHenry (@afchenry4) June 27, 2023