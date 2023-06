Guardiola komt met prachtige geste richting werknemers Manchester City

Pep Guardiola heeft een fraaie geste gemaakt richting het personeel van Manchester City. De bonus van liefst 750.000 euro voor het winnen van de Champions League heeft hij naar verluidt namelijk niet in eigen stak gestoken, maar gedeeld onder de werknemers van The Citizens.

The Daily Mail is op de hoogte van dat fraaie gebaar van de Catalaanse coach, die daarmee zijn dankbaarheid wilde uiten. Het is niet de eerste keer dat Guardiola een bonus die voor hem is bestemd, aan het personeel van de club schenkt. Volgens hem zijn alle werknemers van Manchester City voor een klein deel verantwoordelijk voor het succes van het eerste team.

Artikel gaat verder onder video

Ditmaal ging het dus om een bedrag van driekwart miljoen euro, waarmee hij de werknemers ‘dolgelukkig’ heeft gemaakt, zo meldt het Engelse tabbloid. Het was een van de drie hoofdprijzen die de oefenmeester dit seizoen pakte met Manchester City: naast de Champions League legde hij ook beslag op de FA Cup en de Premier League.

Bayern München betaalde werknemers onder minimumloon

Toeval of niet, maar donderdagochtend kwam ook naar buiten dat Bayern München tussen 2016 (het jaar dat Guardiola vertrok bij Der Rekordmeister) en 2021 werknemers in met name de jeugdopleiding te weinig heeft betaald. De vergoedingen waren volgens de Duitse staat te laag en zelfs onder het minimumloon, waardoor het 245.000 euro aan de Duitse overheid moet betalen. Op de clubsite biedt Bayern München de verontschuldigingen aan voor het te weinig betalen van een deel van de werknemers.