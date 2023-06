Guardiola steekt loftrompet over Ten Hag: 'Maar kan niet zeggen dat we vrienden zijn'

Pep Guardiola heeft de loftrompet gestoken over Erik ten Hag. De twee managers staan zaterdag tegenover elkaar in de finale van de FA Cup en waren eerder collega’s bij Bayern München. De Catalaanse oefenmeester denkt dat de voormalig Ajax-manager voor een tijdperk kan zorgen op Old Trafford.

“Ik denk dat Manchester United nog vele jaren een uitzonderlijke manager heeft aan hem”, zei Guardiola desgevraagd onder meer in de voorbeschouwende persconferentie. Hoewel ze eerder samenwerkten in München, waar Ten Hag het B-elftal onder zijn hoede had op het moment dat Guardiola de hoofdmacht trainde, wisselen de twee niet regelmatig berichten uit.

Artikel gaat verder onder video

“Ik kan niet zeggen dat we vrienden zijn. We hebben niet veel contact, maar we hebben wel eerder samengewerkt bij Bayern München”, herinnert Guardiola, die vindt dat Ten Hag een prima start heeft gekend bij Manchester United. “Het eerste seizoen in de Premier League is niet eenvoudig. Dat weet ik als uit ervaring, dus dat kenmerkt echt een goede manager.”

De eerdere onderlinge ontmoetingen dit seizoen zijn gelijk verdeeld qua punten: United verloor kansloos op bezoek bij Manchester City (6-3), maar de return op Old Trafford werd knap gewonnen (2-1). “Het Manchester United van de laatste maanden is een heel ander team”, zei Guardiola over de eerste wedstrijd waarin royaal gewonnen werd. “Ze hebben zich enorm verbeterd ten opzichte van het begin van dit seizoen.” Desondanks kiest Guardiola zaterdag voor reservekeeper Stefan Ortega. “Dat heb ik altijd gedaan, dus ja. Hij gaat keepen.”