Guus Hiddink krijgt dubbelrol bij noodlijdend De Graafschap: 'Club zat tegen faillissement aan'

Guus Hiddink krijgt nog altijd niet genoeg van de voetballerij. De 76-jarige oefenmeester, die in principe al een tijdje gepensioneerd is, krijgt een rol bij oude liefde De Graafschap. Zo gaat Hiddink adviseren op technisch vlak en financiële steun bieden samen met wat andere aandeelhouders.

Hiddink was de laatste jaren al een van stadioneigenaren van De Graafschap. Daarnaast was hij lid van de ‘Heerenboeren’, een groep mensen die de Superboeren extra financiële steun bieden. De voormalig speler van De Graafschap draagt de club nog altijd een warm hart toe en wil ze terug naar de Eredivisie helpen. “Zeker omdat De Graafschap een club is die zich kan spiegelen aan sc Heerenveen”, vertelt Hiddink tegen het Algemeen Dagblad.

De club uit Doetinchem begint komend seizoen aan het vijfde achtereenvolgende jaar in de Keuken Kampioen Divisie. Dat moet anders volgens Hiddink, die samen met Heerenboeren Ferry Nahon, Clemens van Lent, Michaël Kempka en anderen de handen ineen sloeg. Dat groepje wil ervoor zorgen dat het mogelijk wordt om betere spelers naar De Vijverberg te halen. Het liefst voor langere tijd.

Die hulp is hard nodig. De Graafschap stond 1,2 miljoen euro in het rood, dat betekende dat de club dicht tegen een faillissement aanzat. “Dan doe je als directie en management iets niet goed. Er zijn fouten gemaakt door de directie”, sprak Hiddink. Zoals gezegd gaat Hiddink ook op technisch vlak ondersteunen. Hij is blij dat de club Jan Vreman onlangs als nieuwe trainer heeft aangesteld.