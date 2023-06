'Harry Kane wil per se weg bij Tottenham en zet zinnen op transfer naar Europese grootmacht'

De kans dat Harry Kane volgend seizoen nog bij Tottenham Hotspur speelt, is heel klein. De aanvoerder en topscorer van The Spurs heeft aangegeven dat hij een keer voor de prijzen wil gaan spelen en wordt daardoor nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar de Europese top. Op dit moment lijkt Bayern München het dichtstbij de komst van de 29-jarige Engelsman.

Dat meldt SkySports. Het medium weet dat Der Rekordmeister en het management van Kane al meerdere gespreken hebben gevoerd met elkaar. Een overstap lijkt nabij, want de spits zou zelf heel graag naar Duitsland vertrekken. SkySports weet zelfs dat Kane zou hebben medegedeeld dat hij per se wil vertrekken bij The Spurs.

Naar verluidt zou de Engelse spits, die bij Tottenham is uitgegroeid tot een clubicoon, willen vertrekken naar een club buiten de Premier League. Bayern zou Kane voor een bedrag onder de honderd miljoen euro kunnen strikken. Een officieel bod op de man die in de voorbije jaren goed was voor 287 goals in het shirt van Tottenham is nog niet gedaan door de Duitsers. De verwachting is dat dit in de komende week nog gaat gebeuren.

De interesse in Kane is serieus, want Bayern heeft Victor Osimhen – die eerder op het lijstje van de club stond – al laten weten dat hij niet meer hoeft te rekenen op een transfer naar de kampioen van de Bundesliga. Daarnaast werd ook Eintracht Frankfurt-ster Randal Kolo Muani gelinkt aan een transfer naar Beieren, maar dat zal er voorlopig ook niet inzitten.