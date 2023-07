Heerenveen doet zaken met Chelsea en presenteert eerste zomeraanwinst

De eerste zomeraanwinst van sc Heerenveen is binnen. De Friezen huren middenvelder Charlie Webster (19) voor één seizoen van het Engelse Chelsea, waar hij afgelopen seizoen actief was in de Onder 23.

Heerenveen zag met onder meer Sydney van Hooijdonk en Jeffrey Bruma al een aantal spelers vertrekken uit het Abe Lenstra Stadion. Spits Van Hooijdonk keert terug naar Bologna, de club die hem afgelopen seizoen verhuurde aan de Friese nummer acht van het afgelopen seizoen. Bruma loopt uit zijn contract, net als bijvoorbeeld doelman Xavier Mous en verdediger Joost van Aken. Daarnaast zouden drie andere sterkhouders eveneens een stap kunnen gaan maken deze zomer.

Vrijdag kon Heerenveen dan toch de eerste aanwinst van het nieuwe seizoen presenteren. Trainer Kees van Wonderen krijgt komend seizoen de beschikking over Webster, die het rugnummer 14 toegewezen heeft gekregen. "Charlie is via onze scouting op de radar gekomen", zegt technisch manager Ferry de Haan op de clubsite. "Hij speelt al sinds zijn zeventiende in de Onder 23 van Chelsea en wil via ons de stap naar het spelen in een eerste elftal maken", vervolgt De Haan.

De technisch manager heeft een goed beeld wat voor type speler hij in huis haalt, zo blijkt: "Charlie is een dynamische middenvelder met een goede pass. We zijn blij dat hij ervoor heeft gekozen om zich bij ons verder te ontwikkelen", vervolgt De Haan. Webster zal in Friesland de concurrentie aan moeten gaan met spelers als Anas Tahiri, en Simon Olsson voor een plaats op het middenveld. Ook Thom Haye maakt nog deel uit van de selectie van Van Wonderen, maar hij zou in de belangstelling staan van onder meer het Franse Toulouse en het Turkse Besiktas.