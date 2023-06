'Transfergekte op komst in Heerenveen: drie sterkhouders richten zich op vertrek uit Friesland'

Andries Noppert lijkt zijn laatste wedstrijd in het shirt van sc Heerenveen te hebben gespeeld. De 29-jarige doelman ligt nog een jaar vast in het Abe Lenstra Stadion, maar wil deze zomer graag een transfer maken. Hij is niet de enige basisklant die lijkt te vertrekken bij de club.

Volgens De Leeuwarder Courant gaat er de komende weken het nodige gebeuren in het Abe Lenstra Stadion. Er lijkt sowieso een nieuwe doelman te moeten komen. Xavier Mous is transfervrij vertrokken en Noppert wil zichzelf belonen met een transfer. De goalie leek na het voor hem succesvolle WK in Qatar op weg naar een mooie stap, maar die kwam er niet. Noppert was het afgelopen half jaar veel geblesseerd. Nu is hij weer fit en wil hij een transfer maken, zo klinkt het.

Milan van Ewijk heeft op zijn beurt over belangstelling niet te klagen. De rechtsback werd eerder al gelinkt aan PSV, maar een transfer naar het buitenland lijkt op dit moment een meer serieuze optie. Anderlecht en Coventry City hebben zich al gemeld in Friesland, maar Heerenveen maakt geen haast rond de 22-jarige Amsterdammer. De ex-speler van Excelsior Maassluis, ADO Den Haag en Cambuur richt zich momenteel met Jong Oranje op het EK onder 21 in Georgië en Roemenië.

Thom Haye richt zijn pijlen op een herkansing in het buitenland. De middenvelder speelde in Nederland achtereenvolgens bij AZ, Willem II, ADO Den Haag, NAC Breda en Heerenveen. Tussendoor was hij even te vinden bij het Italiaanse Lecce, maar dat bleek geen succes. Nu hoopt de 28-jarige op een nieuwe mogelijkheid in het buitenland. Heerenveen heeft nog geen bod ontvangen voor Haye, die nog een jaar vastligt. Besiktas, Toulouse en Sunderland zouden belangstelling hebben.