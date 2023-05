Van Hooijdonk schaamt zich: 'Ik ben hier niet trots op, het ziet er niet goed uit'

Sydney van Hooijdonk heeft spijt van zijn 'ruzie' met Thom Haye tijdens de wedstrijd tussen NEC en sc Heerenveen (2-3). Beide spelers wilden in de tweede helft een vrije trap nemen, waarbij de 23-jarige spits aan het kortste eind trok.

Haye had in 27ste minuut op fraaie wijze uit een vrije trap gescoord en wilde dat kunstje na rust herhalen. Van Hooijdonk, die ook een goede vrije trap in de benen heeft, hoopte dat hij het doel van Jasper Cillessen onder vuur mocht nemen, maar moest tot zijn teleurstelling de bal afstaan aan zijn vijf jaar oudere teamgenoot.

"Ik ben hier niet trots op", zegt Van Hooijdonk voor de camera van ESPN als hij de beelden van het ruzietje te zien krijgt. "Het ziet er van beide kanten niet goed uit. Het was de gretigheid. Dit was een wedstrijd van weinig momenten. Dit had een moment voor mezelf kunnen zijn om de gelijkmaker te maken. Het ziet er niet goed uit, als ik er nu op terugkijk."

Haye miste de vrije trap en Van Hooijdonk scoorde een paar minuten later alsnog. Het was alweer het zestiende competitiedoelpunt van het seizoen van de spits, die weleens het verwijt krijgt dat hij voetballend te weinig brengt. "Dat vind ik makkelijk praat. Vandaag had je misschien niet veel aan mij, maar ik vind dat ik de afgelopen zeven à acht wedstrijden goed heb gespeeld."