Besiktas in Enschede voor 'een van de weinige Heerenveen-spelers die op de been bleef'

De Turkse topclub Besiktas heeft SC Heerenveen-middenvelder Thom Haye op het oog. De spelverdeler van de Friezen was zondagmiddag één van de spelers van Heerenveen die niet door het ijs zakte tegen FC Twente en dat heeft de aanwezige delegatie van Besiktas ongetwijfeld genoteerd.

Een afvaardiging van de nummer drie van Turkije was zondagmiddag aanwezig in de Grolsch Veste om Haye in het duel tegen FC Twente te bekijken, zo schrijft Voetbal International zondagavond. Het werd voor de Friezen een hele pijnlijke middag, maar Haye kon zichzelf bij vlagen nog laten zien. In het tweede bedrijf van de wedstrijd zette de middenvelder Sydney van Hooijdonk nog alleen voor FC Twente-doelman Lars Unnerstall, maar de Duitse keeper voorkwam een assist van Haye.

Artikel gaat verder onder video

Besiktas zou Haye al langere tijd volgen, waardoor de kans bestaat dat de Turkse club zich deze zomer officieel gaat melden in Friesland. Eerder werd de middenvelder al in verband gebracht met Toulouse, de Franse bekerwinnaar. In Zuid-Frankrijk zou de 28-jarige Amsterdammer mogelijk de naar Ajax vertrokken Branco van den Boomen kunnen opvolgen.

Zover is het nog niet, want de interesse van de twee clubs is nog niet concreet. Haye staat zelf in ieder geval open voor een stap omhoog en dat is voor Heerenveen ook de enige manier om nog geld aan hem te verdienen. De middenvelder, die in het verleden uitkwam voor onder meer ADO Den Haag en NAC Breda, loopt over een jaar uit zijn contract.