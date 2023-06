Hélène Hendriks doet 'gek verhaal' over slaapkamer Nemanja Gudelj uit de doeken

Hélène Hendriks heeft woensdagavond voorafgaand aan de finale van de Europa League tussen Sevilla en AS Roma verteld dat zij jaren geleden een keer in de slaapkamer van Nemanja Gudelj is geweest. Eén ding viel haar toen gelijk op: de verdediger annex middenvelder was destijds groot liefhebber van Mickey Mouse.

"We gaan het even hebben over Gudelj, die we nog kennen vanuit zijn begintijd bij NAC", leidde Hendriks bij Veronica het onderwerp in, waarna Kees Jansma haar onderbrak. "Jij kent hem heel goed", zei hij. "Ja, ik ken hem goed", reageerde Hendriks. "Het is een beetje een gek verhaal. Met NAC TV ben ik weleens in zijn slaapkamer geweest."

Dat was voor een reportage, legde Henriks uit. "Zijn kamer zat helemaal vol met Mickey Mouse. Hij is een groot liefhebber van Mickey Mouse. Dat is een leuk detail", aldus Hendriks, die met de onthulling een lach op het gezicht van Jansma toverde. "Hoe oud ik was? Hij of ik? Ik was zeven, hij was… whatever", grapte Hendriks.

Gudelj begon zijn carrière bij NAC en streek enkele jaren geleden via AZ, Ajax, Tianjin Teda, Guangzhou Evergrande en Sporting Portugal neer bij Sevilla. Met de Spaanse club legde de Servisch international woensdag beslag op de Europa League door AS Roma na strafschoppen te verslaan.