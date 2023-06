Henk de Jong wil terugkeren als trainer: 'Wil niet op andermans plek zitten'

Henk de Jong hoopt in het aankomende seizoen weer aan de bak te kunnen als hoofdtrainer van een club. Op dit moment is Sjors Ultee trainer bij SC Cambuur, maar de oefenmeester wil niet op zijn plek gaan zitten. De Friese coach moest afgelopen seizoen stoppen bij de Leeuwardense club, omdat hij een cyste in zijn hoofd operatief moest laten verwijderen.

De afgelopen maanden heeft De Jong nodig gehad om te herstellen van die zware operatie. “Ik ben weer gewoon normaal”, zegt de trainer in een podcast van Omroep Friesland. Het liefst wil De Jong alweer gelijk aan de bak. “Laatst was ik voor controle bij de arts en zei dat ik weer ‘los’ wilde. Hij zei: ‘Henk, dat mag niet. Bouw nu eerst op, want je kunt niet nog een keer stoppen.’”

Toen De Jong moest stoppen bij Cambuur, werd Sjors Ultee aangesteld als hoofdtrainer van de Friese ploeg. Onder zijn leiding degradeerde de club uit Leeuwarden dit jaar uit de Eredivisie en is het volgend seizoen weer actief in de Keuken Kampioen Divisie. De Jong staat ook nog onder contract bij Cambuur, maar de kans dat hij het overneemt, is zeer klein. “Ik wil niet op Ultee zijn plek zitten of solliciteren, of wat dan ook. Ultee is trainer van Cambuur en heeft gewoon een contract. Ik was ziek en zou nooit terugkomen”, legt De Jong uit.

Een samenwerking is voor De Jong wel een optie. “Laat honderd procent duidelijk zijn dat ik altijd wil samenwerken, maar ik snap Ultee volledig als hij mij als een bedreiging ziet. Dan ga ik gewoon andere dingen doen. Ik wil niet op andermans plek zitten.” In dat geval wil De Jong gaan kijken naar andere clubs. “Dan komt mijn salaris vrij en kan Cambuur er weer andere dingen mee doen. Dat snap ik ook. Ik doe daar niet moeilijk over.”