Cambuur-leiding plant gesprek met Ultee, Henk de Jong keert terug

SC Cambuur gaat gesprekken voeren met Sjors Ultee. De oefenmeester krijgt in principe ook komend seizoen in de Eerste Divisie het vertrouwen van de club, ondanks dat hij degradatie niet kon afwenden. Maar mogelijk moet hij wel water bij de wijn doen als het gaat over zijn werkwijze.

Dat weet Omrop Fryslân-journalist Geert van Tuinen althans. “Ik hoor wat geluiden over dat er deze week een gesprek plaatsvindt”, vertelt hij de Sportcast van de regionale omroep. “Dat hij bepaalde dingen ietsje anders moet aanvliegen. Hij raakt de spelers niet en dat zijn ook de klachten uit de spelersgroep. Ze vinden hem een goede trainer, die reuze veel afweet van voetbal. Maar hij krijgt het niet bij de groep binnen, dat is ook de klacht van de spelersgroep.”

Artikel gaat verder onder video

Hoewel de nieuwe technisch directeur Etiënne Reijnen per 1 juni is begonnen aan zijn nieuwe job en diverse interviews gaf op zijn eerste werkdag, spreekt hij zowel bij Voetbal International als ook bij de Leeuwarder Courant niet over de toekomst of de samenwerking met Ultee. Wel over het op peil brengen van de selectie: “Daar ligt zeker een grote uitdaging”, aldus Reijnen in de LC. Jeugdspelers krijgen een kans en in de komende maanden worden er transfers gedaan, maar het kan nog even duren voor de selectie compleet is. “Gedurende die voorbereiding komt het vaak pas een beetje los.”

De Jong terug aan het werk

Toeval of niet, maar eerder op de dag kwam het bericht naar buiten dat Henk de Jong zijn werkzaamheden voor SC Cambuur voorzichtig weer gaat opstarten. De voormalig hoofdtrainer had nog een doorlopend contract in Leeuwarden en zat in de ziektewet. De komende tijd gaat hij weer wat activiteiten verrichten in een ambassadeursfunctie en zal betrokken worden bij de commerciële activiteiten. “

Het is vooral zaak dat Henk weer helemaal fit wordt. Dat zal stapje voor stapje gaan. Dat Henk de komende periode op commercieel vlak weer wat dingen voor de club kan gaan doen, als gezicht van Cambuur, is een heel mooie aanzet”, laat algemeen directeur Ard de Graaf weten in VI.