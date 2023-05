Perez komt terug op uitspraak: 'Het was mijn kroonprins, maar maakt nu even pas op de plaats'

Kenneth Perez komt terug op zijn eerdere uitspraken over Sjors Ultee. Eerder noemde de analist de trainer van SC Cambuur nog 'de kroonprins', maar na de degradatie met de Friese club is dat niet meer van toepassing. Na 0-3 nederlaag van zaterdag tegen FC Utrecht was het gedaan voor de club uit Leeuwarden.

Tijdens en na afloop van de wedstrijd zongen de supporters van Cambuur 'Ultee neem je rotzooi mee'. De coach vond dat te makkelijk en wees tijdens een interview met ESPN op de afgelopen anderhalf jaar bij de club. “Je mag de best schuld geven aan iemand die er pas vijf maanden zit, maar ik vind dan wel dat je heel weinig nadenkt.”

Perez is het wel eens met de uitspraken van Ultee, maar vindt dat de oefenmeester dit wel heel vaak aanhaalt. “Hij heeft veel te vaak genoemd dat het de laatste anderhalf jaar slecht gaat en niet de laatste vijf maanden. Dit heeft hij de laatste weken heel vaak gedaan en dat vind ik niet sterk”, geeft de Deen aan in Dit was het Weekend. “Hij heeft wel gelijk, maar het is niet sterk om dat de hele tijd te zeggen. Ze werden weliswaar achtste vorig jaar, maar na de winterstop ging het minder. Hij heeft wel gelijk dat het het laatste halfjaar minder gaat, maar hij heeft ook niks veranderd. Hij heeft er ook een paar spelers bijgekregen, bijvoorbeeld Johnsen in de spits. Dus ik vind het iets te zwak. Het was mijn kroonprins, maar maakt nu even een pas op de plaats.”

Sinds het vertrek van Henk de Jong ging het bergafwaarts gaan met Cambuur. “Henk de Jong heeft het ongeveer met hetzelfde materiaal wel voor elkaar gekregen. Wat is nou de waarheid?”, vraagt Perez zich af, waarna hij zijn eigen vraag meteen beantwoordt “De waarheid is dat de trainers na Henk de Jong het met deze spelers niet goed gedaan hebben. Henk de Jong heeft dus iets gecreëerd daar en daar moeten we met terugwerkende kracht, dat hebben we toen ook gedaan, de credits voor geven. Dat was echt knap.”