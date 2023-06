Het grote ongelijk van Koeman? Frimpong krijgt eervolle onderscheiding van collega's

Jeremie Frimpong werd door bondscoach Ronald Koeman opnieuw compleet links laten liggen voor het Nederlands elftal en kreeg zaterdag op de persconferentie nog een trap na. De keuzeheer snapte niet waarom de rechtsback bedankt voor het EK met Jong Oranje. Door zijn collega-voetballers werd de speler van Bayer Leverkusen echter wél gewaardeerd voor zijn uitstekende seizoen.

De spelers uit de Bundesliga, Tweede Bundesliga, 3. Liga én de Regionalliga’s hebben gestemd voor het beste Bundesliga-team van het afgelopen seizoen. Van die Werkself staat er slechts één speler in: Frimpong. Met 56,3% van de stemmen op zijn positie heeft de Nederlander ook een overgrote meerderheid: een groot aantal spelers vergaarde een minder hoog percentage op hun positie in het elftal.

Met Matthijs de Ligt is er nog een Nederlander die opgenomen in het elftal: hij staat centraal achterin met 56,8% van de stemmen. Borussia Dortmund-talent Jude Bellingham verzamelde relatief gezien de meeste stemmen met 76,9% voor een plek op het middenveld, gevolgd door Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani (73,4%) en Jamal Musiala (65,3%) – de man van het doelpunt dat Bayern München kampioen maakte.

In totaal is Der Rekordmeister met vijf spelers het best vertegenwoordigd, gevolgd door nummer twee BVB. Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, RB Leipzig en dus Bayer Leverkusen leveren allemaal één speler. Bondscoach Ronald Koeman schatte voor deze selectie Denzel Dumfries, Jurriën Timber en Lutsharel Geertruida hoger in aan de rechterkant van de verdediging. Vanuit de Duitse competitie werden De Ligt, Daley Blind, Donyell Malen en Mark Flekken wel opgenomen in de 26-koppige selectie.