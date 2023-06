Koeman 'not amused' met afzegging Frimpong: 'Ik vind dit niet oké'

Jeremie Frimpong was een van de spelers die ontbrak in de selectie van het Nederlands elftal. De Nederlandse rechtsback met Ghanese roots werd wél geselecteerd voor Jong Oranje, maar bedankte. Ronald Koeman is tijdens de persconferentie ingegaan op de keuze van Frimpong en is, op zijn zachtst gezegd, niet blij met het besluit van de 22-jarige verdediger.

“Snap je dat Frimpong voor Jong Oranje heeft bedankt”, luidt de vraag van ESPN-presentator Pascal Kamperman, waarna Koeman met een helder antwoord komt. “Nee. Ik vind het niet goed”, begint de bondscoach. Of de keuze van Frimpong gevolgen heeft, wil Koeman niet kwijt. “Dat weet ik niet, maar ik vind dit niet oké. Jong Oranje speelt een EK, en als de speler in kwestie denkt dat hij dat niveau is ontstegen, dan denk ik dat je de verkeerde beslissing neemt”, gaat Koeman verder.

Frimpong kende afgelopen jaar een uitstekend seizoen. De rechtervleugelverdediger van Bayer Leverkusen was goed voor liefst negen doelpunten en acht assists. Oud-bondscoach Louis van Gaal nam de 22-jarige speler wél mee naar het WK in Qatar, maar Koeman heeft de rechtspoot dus niet nodig.

Eerder gaf de bondscoach aan dat Frimpong niet in het systeem van het Nederlands elftal past. Daarnaast moest de rechtsback zich verbeteren in verdedigend opzicht.