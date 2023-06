De prijzendroogte van het Nederlands elftal houdt inmiddels 35 jaar aan. Oranje kreeg afgelopen week de kans om eindelijk weer een trofee aan de prijzenkast toe te voegen, maar kwam in eigen land niet goed voor de dag in de finaleronde van de Nations League. "Het is de enige prijs die Oranje realistisch kan winnen, dus het is wel zonde", concludeert redacteur Thijs Meijaard in de nieuwe FCUpdate Podcast.

Beluister hieronder de FCUpdate Podcast, waarin de slechte wedstrijden van Oranje in de Nations League worden nabesproken.