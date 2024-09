Miljoenentransfer pakt vooralsnog verkeerd uit: Koeman laat EK-ganger links liggen

Ronald Koeman doet ook tijdens de interlandperiode in oktober geen beroep op . De vleugelverdediger behoorde vorige maand nog wel tot de voorselectie voor de Nations League-duels met Bosnië en Herzegovina en Duitsland, maar kreeg uiteindelijk geen uitnodiging. Die lijkt hij nu opnieuw definitief uit zijn hoofd te moeten zetten, want in tegenstelling tot een maand geleden heeft Koeman voor de speler van Aston Villa niet eens een plekje ingeruimd in zijn voorlopige selectie.

Maatsen begon het afgelopen seizoen nog wel als speler van Chelsea, maar na een teleurstellend eerste halfjaar maakte hij begin dit kalenderjaar op huurbasis de overstap naar Borussia Dortmund. Die keuze pakte uitstekend uit. Maatsen veroverde al snel een basisplaats en had een belangrijk aandeel in het bereiken van de Champions League-finale (2-0 nederlaag tegen Real Madrid). Tot vrijwel ieders verbazing behoorde de vleugelverdediger in eerste instantie niet tot de EK-selectie van het Nederlands elftal. Koeman kwam daar na het afhaken van Frenkie de Jong op terug en liet Maatsen vanuit zijn vakantiebestemming alsnog overkomen naar Duitsland.

LEES OOK: Abrupt einde van 'luxe' vakantie voor Maatsen: 'Hij lag al een week op een jacht met zijn vriendin'

Maatsen kwam gedurende het EK in Duitsland geen seconde in actie, maar zijn debuut leek niet heel lang meer op zich te laten wachten. Hij bekroonde een uitstekende tweede seizoenshelft bij Borussia Dortmund met een transfer naar Aston Villa. De verrassende nummer vier van het afgelopen seizoen in de Premier League telde bijna 45 miljoen euro neer voor zijn komst. Maatsen zette zijn krabbel onder een contract tot medio 2030. Daaruit spreekt veel vertrouwen namens de club. Maar Maatsen moet in Birmingham geduldig op zijn kans wachten. Aston Villa speelde dit seizoen tot op heden vijf officiële duels, maar de teller staat bij Maatsen nog op nul basisplaatsen. Hij kwam vooralsnog enkel als invaller binnen de lijnen.

En dat is Koeman natuurlijk niet onopgemerkt gebleven. De bondscoach nam Maatsen nog wel op in zijn voorselectie voor de duels met Bosnië en Herzegovina en Duitsland eerder deze maand, maar verstuurde hem geen definitieve uitnodiging. Maatsen moest zich in plaats daarvan melden bij Jong Oranje. Daar was hij duidelijk niet blij mee. De linkspoot zette de knop om en plaatste zich met de beloften voor het EK van volgend jaar. Vol goede moed meldde hij zich weer bij Aston Villa, maar na twee korte invalbeurten tegen Everton en Young Boys kreeg hij opnieuw teleurstellend nieuws te horen: géén plekje in de voorselectie voor de interlands in oktober. Zelfs niet als vervanger van Nathan Aké, die vanwege een blessure nog wel even buitenspel staat. Koeman geeft de voorkeur aan Jurriën Timber en Micky van de Ven, basisspelers bij respectievelijk Arsenal en Tottenham Hotspur.

