'Het is te hopen dat zijn transfer alsnog doorgaat, maar ook in Saudi-Arabië zijn ze niet gek'

Hakim Ziyech leek hard op weg naar Al-Nassr, maar een knieprobleem lijkt roet in het eten te gooien. De Marokkaanse aanvaller zit op een zijspoor bij Chelsea en wil graag naar het Midden-Oosten, maar moet daar dus nog even op wachten. In de nieuwste FCUpdate Podcast wordt de transfer en het eventuele uitblijven daarvan besproken. "Het is beter voor hem dat hij daarheen mag, ik denk dat hij bij Chelsea ook niet veel meer gaat spelen", aldus redacteur Bob van Dijk.

Beluister hieronder de nieuwste FCUpdate Podcast over Ziyech (vanaf minuut 27.18), Jurriën Timber, Edson Álvarez en nog veel meer.