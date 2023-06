Hier bekijk je vanavond de cruciale EK-wedstrijd van Jong Oranje tegen Georgië

Jong Oranje speelt vanavond de laatste groepswedstrijd van het EK onder 21 in Georgië en Roemenië. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi is nog zonder overwinning op het toernooi, maar kan zich nog altijd plaatsen voor de volgende ronde. Dan is de opdracht vanavond simpel tegen het gastland. Er moet gewonnen worden van Georgië.

De wedstrijd is om 18.00 uur live te volgen via NPO2. De voorbeschouwing begint op diezelfde zender al om 17.30 uur. Jong Oranje speelde op het EK al tegen de leeftijdsgenoten van België (0-0) en Portugal (1-1). Zodoende hebben de Nederlandse talenten twee punten en dat is virtueel niet voldoende voor de volgende ronde. Jong Oranje staat op de derde plek.

Artikel gaat verder onder video

Georgië (4 punten), België (2 punten) en Portugal (1 punt) azen allemaal nog op een ticket voor de volgende ronde. Jong Oranje moet in ieder geval sowieso winnen om het heft in eigen hand te houden. De selectie is volledig fit om de groepsfase alsnog met een driepunter af te sluiten. Dat liet Van de Looi maandagochtend weten op de persconferentie.