Hoezo zomerstop? Eerste Premier League-club staat alweer op het trainingsveld

Terwijl in Nederland de playoffs nog in volle gang zijn, is de eerste Premier League-club alweer begonnen aan de voorbereiding op volgend seizoen. Het Burnley van manager Vincent Kompany stond afgelopen maandag zelfs alweer op het trainingsveld.

De kampioen van het Championship speelde op 8 mei de laatste wedstrijd van het seizoen en heeft de spelers een kleine vier weken vrijaf gegeven, maar begint dus ruim op tijd aan de voorbereiding. De club hoopt komend seizoen niet opnieuw te degraderen uit de Premier League, zoals wel gebeurde in het seizoen 2021-22.

Donderdag vertrekt de selectie bovendien naar Portugal voor een achtdaagse trainingsstage. Daarna krijgen de spelers overigens opnieuw een korte vakantie van tien dagen, waarna op maandag 26 juni de voorbereiding weer wordt hervat. Manager Kompany legt op de clubsite uit waarom hij nu al met zijn spelers op het veld wilde staan. "We hebben drie weken vrij gehad en bovendien ook nog een winterstop. Die duurde ook een paar weken, dus ik denk dat we genoeg vakantie hebben gehad voor dit jaar", aldus de Belg.

"Ik zie niet in waarom we minder hard zouden werken omdat we de competitie hebben gewonnen", vervolgt Kompany. "We kijken er enorm naar uit om terug te keren (op het hoogste niveau, red.). De tijd die we nu met de spelers op het veld hebben is van onschatbare waarde voor ons.