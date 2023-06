Hugo Borst doet nadrukkelijk beroep op Feyenoord-fans: ‘Want het is een fantastische club’

Feyenoord heeft een gedenkwaardig seizoen achter de rug. De Rotterdammers kroonden zich op ruime afstand van PSV en Ajax - bij aanvang van het seizoen de grote titelfavorieten - tot kampioen van Nederland en plaatsten zich op een haar na voor de halve finale van de Europa League. Hugo Borst is onder indruk van Feyenoord en is vol lof over hoe trainer Arne Slot en zijn spelers hebben gepresteerd, maar spreekt tevens zijn hoop uit dat de mensen de club op een andere manier gaan steunen.

Het was onlangs niet de vraag óf, maar wanneer Slot bekend zou maken dat hij Feyenoord na dit seizoen zou gaan verlaten. De succestrainer werd nadrukkelijk in verband gebracht met een overgang naar Tottenham Hotspur. Slot hield Feyenoord en z’n achterban lang in spanning, maar hakte twee weken geleden de knoop door. Hij blijft de club trouw. Ongetwijfeld ook tegen de verwachting van Borst in.

Hij zag het nog niet zo lang geleden nog somber in voor Feyenoord. “Het lot van Feyenoord? De opvolger van Slot is gedoemd voor Kerstmis te worden ontslagen. Diens opvolger vertrekt rond Pasen 2024. Feyenoord kansloos uitgeschakeld in de Champions League, bungelt in de eredivisie dan rond plek 8. Jaloers en met hatelijke blik wordt gekeken naar Ajax. Die hebben het helemaal op de rit. Daar heet de trainer, als Ajax tenminste doortastend is geweest, Arne Slot”, schreef Borst op 20 maart in een column in het Algemeen Dagblad.

De columnist deelde niet lang daarna dat hij als reactie op zijn column over Slot veel bedreigingen had ontvangen. “Je moet provocatie niet schuwen. Maar mijn vorige column over het eventuele vertrek van Arne Slot heeft me een aantal bedreigingen opgeleverd. De ironie is mensen vreemd”, zegt Borst in gesprek met Voetbal International. “Wij hebben bij de Hard Gras Podcast ook veel haat over ons heen gehad, terwijl dat echt onzinnig was. Het ging in onze podcast over De Kuip, dat het een vervallen stadion aan het worden is. Objectief gezien is dat ook zo. Maar ondertussen houden we met zijn allen zielsveel van De Kuip. Het is uniek in zijn voetbalsfeer en historie. Mensen zijn gek geworden in dit land. Wie wordt er eigenlijk niet bedreigd?”

Borst geeft toe erom te moeten lachen en niet onder de indruk te zijn van de bedreigingen en verwensingen die hij heeft ontvangen. “Ik hoop altijd dat ik ze tegenkomen, want dan praat ik ze verbaal uit het duel. Het leuke ervan is dat je er dan vaak ook nog eens een heel leuk gesprek aan overhoudt. Ik hoop dat er een omslag komt in de manier hoe mensen achter Feyenoord staan. Dat calimerogedrag moet verdwijnen, de eierschaal moet worden afgezet. Want het is een fantastische club.”