Ibrahim Afellay merkt wat op aan gastland EK Onder 21: 'Hebben ze daar nog corona?'

Terwijl Jong Oranje zich opmaakt voor het openingsduel van het EK Onder 21 tegen België Onder 21, hield NOS de voorbeschouwing op het duel. Na het interview met bondscoach Erwin van de Looi viel analist Ibrahim Afellay wat op.

De eerste wedstrijd voor Jong Oranje vindt plaats in het Mikheil Meskhi Stadium in Georgie, het land dat samen met Roemenië het EK Onder 21 mee organiseert. Na het luisteren van het interview met Van de Looi vallen de analisten van NOS wat op. “Ze zullen er zin in hebben, maar heel druk is het daar niet zo te zien”, begint Gert van ’t Hof, waarna Afellay met een reactie komt. “Ik wilde het net aan je vragen: hebben ze daar nog corona?”, lacht de oud-voetballer.

Het Mikheil Meskhi Stadium in Tbilisi biedt ruimte voor ruim 27 duizend toeschouwers, maar was zo’n dertig minuten voor het eerste fluitsignaal nog angstvallig leeg. Van ’t Hof weet echter dat het publiek pas heel laat op de tribunes zal gaan plaatsnemen. Om 18.00 uur wordt er afgetrapt.

Even later bevestigt Arman Avsaroglu dat het stadion erg leeg is gebleven. "Als er duizend mensen zitten, is dat nog aan de ruime kant", sprak de commentator. De reden hiervoor is dat gastland Georgië om dezelfde tijd in actie komt.