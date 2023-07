'Ik denk dat hij dé naam was om de eerstvolgende trainer bij een van de drie topclubs te zijn'

Dick Schreuder verbaasde vriend en vijand door afgelopen dinsdag afscheid te nemen bij PEC Zwolle en een dag later zijn handtekening te zetten onder een contract bij CD Castellón. Waar Schreuder in Zwolle in de Eredivisie zou acteren, heeft hij gekozen voor een avontuur op het derde Spaanse niveau. Dat verbaast ook Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad. Hij had Schreuder wel bij een club uit de traditionele top-drie gezien.

Schreuder stapte bijna twee jaar geleden op een moeilijk moment in bij PEC. De Blauwvingers waren rampzalig begonnen aan het seizoen 2021/22 en verkeerden halverwege de eerste seizoenshelft in degradatienood. Aan Schreuder de taak om de club er weer bovenop te helpen. De oefenmeester liet PEC weliswaar een stuk beter voetballen, maar slaagde er niet in zijn werkgever te behouden voor de Eredivisie. Met Schreuder aan het roer promoveerde PEC echter na één seizoen afwezigheid alweer naar de Eredivisie.

Maar de ploeg uit Overijssel begint dus zonder z’n succestrainer aan het nieuwe Eredivisieseizoen. “Enorm verrassend. Nou zit ik niet bovenop PEC, maar het is een enorme aderlating”, zegt Gouka in de AD Voetbalpodcast. De Feyenoord-watcher is ervan overtuigd dat Schreuder op den duur de stap naar de Nederlandse top had kunnen zetten. “Schreuder heeft het écht goed gedaan. Ik denk dat hij dé naam was om de eerstvolgende trainer bij één van de drie topclubs te zijn.” Bij Ajax zou dat misschien wat lastig worden, erkent Gouka. Niet in de laatste plaats omdat de Amsterdammers de broer van Schreuder, Alfred, eind januari nog op straat zetten.

“Maar hij had eigenlijk alles mee”, vervolgt Gouka over Dick. “De manier van spelen, de resultaten. Hij kon zich behoorlijk verwoorden, dus ik dacht dat hij wel een kroonprins was. En dan gaat dat hij in één keer naar Castellón, waar je echt van moet kijken waar die club speelt. Nou, die spelen nog lager dan gedacht.” Schreuder vertelde bij zijn aanstelling in Spanje echter zeer verheugd te zijn aan de slag te gaan bij de derdedivisionist. Het is naar zijn eigen altijd al zijn droom geweest om in het Zuid-Europese land te werken.