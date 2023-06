Dick Schreuder heeft nieuwe werkgever razendsnel te pakken en legt opvallende keuze uit

Het hing al even in de lucht, maar Dick Schreuder heeft zichzelf definitief verbonden aan CD Castellón. De oefenmeester loodste PEC Zwolle een paar maanden geleden na één jaar afwezigheid weer naar de Eredivisie, maar maakte dinsdagochtend bekend te vertrekken naar een club elders in Europa. Dat is dus CD Castellón geworden, dat uitkomt op het derde Spaanse niveau. Schreuder legt op de clubsite uit waarom hij voor deze klus heeft gekozen.

Het vertrek van Schreuder komt hard aan bij PEC Zwolle. De Blauwvingers stelden hem in november 2021 aan als hoofdtrainer. Schreuder moest zien te voorkomen dat de club zou degraderen naar de Keuken Kampioen Divisie. Hoewel PEC Zwolle onder zijn leiding aanzienlijk beter ging voetballen, bleef het niet behouden voor de Eredivisie. De Zwollenaren waren echter een maatje te groot voor het tweede niveau. De titel moesten ze weliswaar aan Heracles Almelo laten, maar ze verzekerden zich al in april van een terugkeer naar de Eredivisie.

PEC Zwolle is er alles aan gelegen de komende jaren op het hoogste niveau te acteren, maar dat moet dus gebeuren zonder Schreuder. De oefenmeester stond in de voorbije seizoenen al in de belangstelling van meerdere Eredivisieclubs, maar koos ervoor bij PEC Zwolle te blijven. Een belletje vanuit Spanje heeft hem echter op andere gedachten gebracht. “Ik heb er erg veel zin in om aan dit nieuwe project te beginnen en ben dankbaar voor het vertrouwen dat Bob (president Voulgaris, red.) en zijn team mij hebben gegeven”, reageert Schreuder op de site van zijn nieuwe werkgever op zijn overstap naar Spanje.

CD Castellón is actief op het derde Spaanse niveau en dat maakt de keuze van Schreuder even opvallend als verrassend. Maar de trainer hoefde niet lang na te denken toen hij werd gebeld. “Tijdens mijn loopbaan als speler droomde ik er altijd van om in de Spaanse competitie te spelen. Nu heb ik mijn kans als trainer en ben ik vereerd om deze geweldige kans te vervullen bij een historische club. Ik volg de club voor een tijdje en ben verheugd om de passie en de sfeer in Castalia en het enthousiasme van de fans. Laten we er samen wat van maken”, richt Schreuder zich tot zijn nieuwe achterban.

Volgens clubpresident Voulgaris past de speelstijl van Schreuder volledig bij CD Castellón. “Dick maakt onderdeel uit van onze langetermijnplanning en ik kijk ernaar uit om na de zomer met hem te werken.” Voulgaris heeft een duidelijk doel voor ogen voor het nieuwe seizoen: promotie naar de Segunda División. CD Castellón degradeerde twee jaar geleden naar het derde niveau.