‘Ik heb tegen Cristiano Ronaldo gespeeld, maar Robin van Persie was mijn beste tegenstander ooit’

Felipe Santana noemt Robin van Persie de beste speler tegen wie hij ooit heeft gespeeld in zijn carrière. De 37-jarige Braziliaanse verdediger, momenteel clubloos na zijn vertrek bij CA Catarinense in april van dit jaar, vond de oud-international van het Nederlands elftal zelfs een lastigere tegenstander dan Cristiano Ronaldo.

Voor de camera van Goal krijgt Santana de vraag gesteld wie de beste speler is tegen wie hij ooit heeft gespeeld in zijn carrière. De oud-verdediger van onder andere Borussia Dortmund en Schalke 04 hoeft niet lang na te denken: “Robin van Persie, ongelooflijk. Ik heb tegen Cristiano Ronaldo gespeeld en veel andere spelers, maar het was ongelooflijk lastig tegen Robin van Persie. Daarom kies ik voor hem als lastigste tegenstander ooit.”

Santana stond in zijn carrière één keer tegenover Van Persie, op 23 november 2011 in de groepsfase van de Champions League. Santana verloor toen met Dortmund met 2-1 van Arsenal, door twee doelpunten van Van Persie.

Tegen Ronaldo stond Santana tweemaal: op 30 april 2013 met Dortmund in de halve finales van de Champions League tegen Real Madrid (2-0 verlies), en op 26 februari 2014 met Schake 04 in de achtste finales van de Champions League tegen Real Madrid (1-6 verlies). In die laatste wedstrijd was Ronaldo met twee doelpunten en twee assists een grote plaag voor Santana.