In Miami worden ze nóg gekker na het zien van deze goal: Lionel Messi doet het weer

FC Barcelona en Lionel Messi droomden van een hereniging na de zomer, maar die komt er niet. De Argentijn maakte vorige week bekend naar Inter Miami te vertrekken. Het afscheid van Messi van het Europese continent maakte veel los, maar hijzelf heeft er zichtbaar minder moeite mee. De aanvaller, die in het afgelopen seizoen nog in dienst was van Paris Saint-Germain, was woensdag na nog geen twee minuten al trefzeker voor zijn land in de oefenwedstrijd tegen Australië. En de goal was ouderwets schitterend.

