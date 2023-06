Inter Miami haalt na komst Lionel Messi zijn gram in opmerkelijke video

Inter Miami pakt flink uit met de komst van Lionel Messi. De club uit de Major League plaatst op Twitter een video waarin verschillende tweets en krantenartikelen worden getoond over de toekomst van Messi.

Zo worden berichten gedeeld van L'Équipe, The Athletic, Sport, de Daily Mail, ESPN en transferjournalist Fabrizio Romano, met uiteenlopende boodschappen. De berichten hebben één ding gemeen: een mogelijke overstap naar Inter Miami werd niet gezien als serieuze optie voor Messi.

De media spraken onder meer over een terugkeer naar Barcelona. En dat was niet onterecht, want Messi wilde dat ook graag. "Ik wilde heel graag terugkeren naar Barcelona", zegt hij tegen Mundo Deportivo en Sport. "Maar aan de andere kant: na te hebben ervaren wat ik heb meegemaakt en de manier waarop ik vertrokken ben, wilde ik niet weer in dezelfde situatie terechtkomen. Afwachten wat er gaat gebeuren en mijn toekomst bij wijze van spreken in andermans handen leggen."