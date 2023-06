Invaller Pepi pakt eerste prijs in interlandcarrière met Verenigde Staten

Feyenoord en PSV-target Ricardo Pepi heeft met de Verenigde Staten de Nations League gewonnen. Niet alleen in Europa spelen ze dit toernooi, want de CONCACAF organiseert het ook in Amerika. De Amerikanen speelden in de finale tegen Canada en waren met 2-0 te sterk. FC Utrecht-speler Taylor Booth bleef negentig minuten lang op de bank.

Pepi begon deze wedstrijd op de bank, maar viel in de 76e minuut in voor doelpuntenmaker Folarin Balogun. De andere doelpuntenmaker was Chris Richards. Twee keer gaf Giovanni Reyna de assist. De Verenigde Staten waren zeer overtuigend in deze finale en wonnen gemakkelijk van de Canadezen, waar Bayern München-ster Alphonso Davies in de basis speelde.

Ook andere (oud-)Eredivisiespelers zaten bij de selectie tijdens deze finale. FC Utrecht-speler Booth bleef de gehele wedstrijd op de bank zitten en voormalig Heraclied Luca de la Torre viel nog in voor de Amerikanen.

In Nederland scoorde Pepi dit seizoen twaalf keer voor het gedegradeerde FC Groningen. Door zijn goede prestaties bij de club heeft hij heel interesse van onder meer PSV en Feyenoord. Met de Verenigde Staten pakte de spits zijn eerste prijs voor de nationale ploeg.