Jacky Mathijssen excuseert zich voor misverstand op persconferentie: 'Kreeg zelfs klachten van mijn Nederlandse familie'

Na de ontmoeting tussen België en Nederland in de eerste ronde van het EK Onder 21 waren niet alleen de vele gemiste kansen onderwerp van gesprek, maar ging het ook nog even over de persconferentie van dinsdag. Bondscoach Jacky Mathijssen van de Belgen baarde toen opzien door te zeggen dat ook de Nederlandse journalisten hun vragen in het Engels moesten stellen. Mathijssen excuseerde zich woensdagavond voor dat misverstand.

Stef de Bont is namens Voetbal International afgereisd naar Georgië om verslag te doen van de verrichtingen van Nederland, dat het EK Onder 21 woensdagavond opende met een doelpuntloos gelijkspel tegen de leeftijdgenoten uit België. De verslaggever was dinsdag aanwezig op de persconferentie van Mathijssen in aanloop naar het groepsduel tussen België en Nederland en wilde ook graag in het Nederlands een vraag stellen aan de bondscoach. “Buitenlandse media moeten hun vragen in het Engels tellen. Ik zou het protocol graag volgen”, kreeg De Bont toen echter te horen.

Artikel gaat verder onder video

De Belgische bondscoach kwam daar woensdagavond na de wedstrijd op terug. “Ik dacht dat ik daar door de UEFA tot verplicht was, maar blijkbaar zaten er alleen Nederlandstalige journalisten in de zaal. Sorry dus. Ik heb zelfs klachten gekregen van mijn Nederlandse familie”, werd Mathijssen geciteerd door Het Nieuwsblad. Zijn humeur was ongetwijfeld een stuk slechter geweest als België de wedstrijd had verloren. In de eerste helft leek het mis te gaan voor de Belgen, maar de ploeg van Mathijssen hield met kunst en vliegwerk stand. “We hebben ons met kracht en het nodige voetbalgeluk door die moeilijke periode geworsteld”, zag hij.

Dankzij een tactische omzetting in de rust kreeg België meer vat op de wedstrijd. Het was in de tweede helft zelfs de bovenliggende partij. Nederland had slechts aan één iemand te danken dat het geen nederlaag incasseerde. “Ik denk dat Bart Verbruggen fier mag zijn op de match die hij heeft gespeeld”, zei Mathijssen over de doelman. Verbruggen stond na de pauze meermaals een Belgische treffer in de weg. “De Nederlandse bondscoach (Edwin van de Looi, red.) en ik zeiden het nog bij de handshake na de wedstrijd: het had ook zomaar 3-3 kunnen zijn.”