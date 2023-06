Bondscoach Jong België verbijstert aanwezigen op persconferentie na vraag van Nederlandse journalist

Voorafgaand aan het EK Onder 21 in Georgië en Roemenië gaf Jacky Mathijssen, bondscoach van Jong België, een persconferentie. Ook de Nederlandse media waren daarbij aanwezig. Toen Stef de Bont (Voetbal International) een vraag wilde stellen, verbijsterde de Belgische trainer alle aanwezigen echter met zijn antwoord.

De Belgische media hadden Mathijssen 'gewoon' in het Nederlands hun vragen gesteld en kregen ook in die taal hun antwoord. Toen De Bont zich ook in het Nederlands tot Mathijssen wendde met een vraag, wilde laatstgenoemde daar echter niet op ingaan. "Buitenlandse media moeten hun vragen in het Engels stellen", wordt Mathijssen geciteerd door Nieuwsblad-journalist Yanko Beeckman. "Ik zou het protocol graag volgen", vervolgde de Belgische oefenmeester.

Opvallend moment tijdens de persconferentie van de Belgen. Nederlandse collega @stefdebont_vi wilde ook graag in het Nederlands een vraag stellen aan Jacky Mathijssen, maar stootte op een njet van de bondscoach. “Buitenlandse media moeten hun vragen in het Engels stellen. Ik zou… pic.twitter.com/0miQawS7Xa — Yanko Beeckman (@YankoBeeckman17) June 20, 2023

Woensdag is België de eerste tegenstander van Jong Oranje in de groepsfase van het Europees Kampioenschap Onder 21. De Belgen beschikken over een aantal spelers die al flink wat ervaring hebben opgedaan op het hoogste niveau. Zo maken Charles de Ketelaere (AC Milan) en Loïs Openda (RC Lens) deel uit van de selectie die Mathijssen meeneemt naar het toernooi.

Openda maakte in eerste instantie deel uit van de A-ploeg van de Belgen, maar nam eerder deze week vervroegd afscheid om zich bij de beloftenploeg van Mathijssen te voegen. De spits, die in het verleden uitkwam voor Vitesse, lijkt voor een zomerse transfer te staan. Hij zou in de belangstelling staan van zowel AC Milan als RB Leipzig. Volgens het Franse RMC Sport zullen clubs we diep in de buidel moeten tasten; Openda zou niet voor een bedrag onder de 50 miljoen mogen vertrekken bij de nummer twee van de Ligue 1.