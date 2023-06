Bij vlagen sterk Jong Oranje boekt teleurstellend resultaat tegen België

Jong Oranje heeft zijn eerste wedstrijd op het EK Onder 21 gelijkgespeeld tegen België Onder 21. In een wedstrijd vol met kansen voor beide kanten, wilde de bal er niet in en werd het teleurstellend 0-0.

In België Onder 21 trof Jong Oranje in zijn eerste wedstrijd op het EK direct een moeilijke tegenstander. Zeker omdat spits Lois Openda, afgelopen week nog spelend voor het ‘echte’ Belgische elftal, op het laatste moment werd ingevlogen voor dit toernooi. De beginfase was echter duidelijk voor het Nederlands elftal. Na zeven minuten werd na een mooie aanval Kenneth Taylor vrijgespeeld, maar de middenvelder van Ajax schoot van dichtbij op de paal.

Artikel gaat verder onder video

Een kleine tien minuten later hadden zowel Brian Brobbey als Crycensio Summerville de 1-0 voor Jong Oranje op hun schoen, maar beide keren werd de bal van de lijn gehaald. Na een kansenregen voor Jong Oranje, met kansen voor Quinten Timber, Brobbey en Quilindschy Hartman, ging de storm even voor rust liggen voor België Onder 21. Net voor rust was er zelfs nog een grote kans aan de overkant, in de persoon van Openda. De spits ging recht op keeper Bart Verbruggen af maar die redde voortreffelijk.

Na twee wissels bij België Onder 21 in de rust, gingen de Rode Duivels goed van start in de tweede helft. Na een vrije trap werd de bal aangeraakt door Devyne Rensch en belandde de bal zomaar op de lat. Daarna was het weer de beurt aan Jong Oranje met kansen voor Taylor, Ryan Gravenberch en de onfortuinlijke Brobbey. Na ongeveer een uur spelen kwam België beter in zijn spel. Dit leverde een grote kans op voor invaller Michel-Ange Balikwisha, maar zijn schot werd uitstekend over getikt door de goed keepende Verbruggen. Even later was het verdediger Maxim de Cuyper die volledig vrijstaand kon binnenkoppen, hij kopte hoog over.

In een drukke laatste tien minuten kreeg Jong Oranje weer kans op kans, maar die waren niet besteed aan Hartman en de invallende Sven Mijnans. Het bleef daarom 0-0. Jong Oranje zal zich nu moeten richten op aanstaande zaterdag wanneer het tegen Jong Portugal speelt. Die ploeg ging vanavond met 2-0 onderuit tegen Jong Georgië.