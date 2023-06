James Maddison onder vuur in Engeland; gênante 'haattweets' duiken op na transfer naar Tottenham

James Maddison rondde woensdag zijn transfer naar Tottenham Hotspur af. De middenvelder komt voor zo’n 46 miljoen euro van Premier League-degradant Leicester City. De transfer heeft in Engeland behoorlijk wat losgemaakt, want er zijn oude Tweets opgedoken van Maddison waar hij, op zijn zachtst gezegd, niet bepaald fan is van The Spurs.

Dat Maddison tussen 2012 en 2013 geen fan was van Tottenham, is een understatement. De middenvelder plaatste in zijn tienerjaren meerdere Tweets waarmee hij de club zwart maakte. In 2012 toonde Maddison zijn ergernissen over toenmalig aanwinst Gareth Bale. “Ik haat Gareth Bale met passie. Rustig aan jij aap (Gareth Bale, red), Jack Wilshere is tien keer beter dan jij, chimpansee”, schreef hij.

De haat richting Bale ging in maart 2013 verder, toen Liverpool het opnam tegen Tottenham. “Ik hoop dat Luis Suarez Tottenham vandaag sloopt. Ik heb een hekel aan ze, en in het bijzonder aan die aap waar iedereen het over heeft!”, viel er te lezen.

Inmiddels heeft de 26-jarige Engelsman zijn Tweets verwijderd, al is dat eigenlijk al te laat. Velen hebben screenshots genomen van zijn teksten en plaatsen deze met alle liefde en plezier op de social media kanalen.