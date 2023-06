Jan van Halst voert tenenkrommend gesprek met John van Vliet over Eduard Spertsyan

Jan van Halst heeft zaterdagavond bij Ziggo Sport een tenenkrommend gesprek gevoerd met John van Vliet over de vermeende belangstelling van Ajax voor Eduard Spertsyan. Laatstgenoemde werd eerder deze maand in verband gebracht met een zomerse transfer naar Ajax, maar Van Halst, sinds eind mei lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Amsterdamse club, laat amper wat los over de Armeense middenvelder van het Russische FK Krasnodar.

Van Halst is zaterdagavond te gast in de studio van Ziggo Sport als analist voor de EK-kwalificatiereeks. Van Vliet begint de uitzending met een terugblik op de wedstrijd van vrijdagavond tussen Wales en Armenië. Armenië won met 2-4 van Wales, mede door een fraaie assist van Spertsyan. “Spertsyan werd bij Ajax genoemd. Kende jij hem?”, vraagt Van Vliet, presentator van dienst, aan Van Halst.

Artikel gaat verder onder video

“Nee, nee, nee… Ik weet er helemaal niets van, oprecht niet. Is dat zo? Spertsyan”, antwoordt Van Halst met glazige ogen. Van Vliet: “Ja dat heb ik gelezen. Ik weet het verder ook niet.” Van Halst: “Van Krasnodar.” Van Vliet: “Dat weet je dan weer wel: dat hij van Krasnodar is”, merkt de presentator scherp op. Van Halst: “Ja, ja, ja, ja. Het is een speler die wel eens voorbijkomt.”

Op de vraag van Van Vliet of Spertsyan behoort tot ‘de categorie waarin Ajax nu zoekt’, antwoordt Van Halst als volgt: “Ja, dat… Die categorie is zo breed. Maar je weet…” Vervolgens onderbreekt Van Vliet Van Halst en vraagt hij hem of hij wel iets te maken heeft met de mogelijke komst van Spertsyan naar Ajax. Van Halst: “Nee, nee, nee. Pas in de eindfase komen ze bij de RvC. Dan is de transfer echt al bijna beklonken door de scouting en de technisch directeur. Dan moet de RvC even controleren hoe het proces is gegaan en zo, maar goed.”

Vervolgens gaat het kort over de sportieve prestatie van Spertsyan en Armenië tegen Wales. Van Vliet merkt op dat de assist van Spertsyan bij de 1-2 van Armenië een mooie voorzet was. “Ja, ja. Zeker”, reageert Van Halst. “Nou ja, dat Armenië uit bij Wales wint. Ja, Wales is geen wereldgrootmacht. Maar dat is toch lastig voor een relatief klein land als Armenië”, gaat het bestuurslid van Ajax verder.

Van Vliet vraagt zich voorts af of het Ajax überhaupt toegestaan is om eventueel zaken te doen met Krasnodar, vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. “Ja, dat vraag ik me ook af. Met sommige clubs wel, geloof ik. Het is niet een totale ban. Ze hebben toen toch ook die regeling doorgevoerd dat al die spelers weg mochten”, refereert Van Halst aan het besluit van de FIFA in mei vorig jaar, toen de wereldvoetbalbond buitenlandse spelers en coaches toestond om transfervrij hun Russische of Oekraïense club tijdelijk te verlaten.

Aan het einde van het gesprek vraagt Van Vliet nog aan Van Halst of ‘het goed is’ dat hij vragen zal blijven stellen over Ajax en eventuele transfers. “Je bent altijd welkom. Als ik ook zelf mijn antwoorden mag uitkiezen”, besluit Van Halst met een knipoog.