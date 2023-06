Jans houdt deur voor terugkeer in voetballerij open: 'Maar eerst een paar maanden relaxen'

Ron Jans heeft zijn tijd als trainer van FC Twente zondagmiddag op prachtige wijze afgesloten. De ervaren oefenmeester wist in de finale van de play-offs om Europees voetbal deelname aan de voorronde van de Conference League veilig te stellen, waardoor hij waardig afscheid nam in de Grolsch Veste. De trainer stopt voorlopig, maar gooit de deur richting de voetballerij niet volledig dicht.

"Ik heb echt een geweldige tijd gehad. Als je ziet hoe veel je krijgt van de mensen, ook met zo'n ereronde", zegt een glunderende Jans tegenover ESPN. "Ik wilde graag op een goede manier weg en volgens mij is dat met vlag en wimpel gelukt. Ik heb ontzettend veel zin om een paar maanden te relaxen en eens te kijken hoe dat bevalt. Het gaat straks wel weer kriebelen om wat te doen", is de verwachting van de oefenmeester.

Dat de 64-jarige trainer zondagmiddag officieel afscheid heeft genomen als coach in de Eredivisie lijkt dan ook niet het meest logische scenario: "Dat kan, maar ik denk dat ik nog wel weer terugkom in de voetballerij", zegt Jans, die drie jaar actief was als trainer in Enschede en volgend seizoen wordt opgevolgd door Joseph Oosting. Mocht Jans terugkeren is de kans volgens hem het grootst dat hij dat doet als trainer.

Jans zag zondagmiddag in de Grolsch Veste niet de beste wedstrijd, maar is blij dat zijn ploeg ook nadat hij in januari zijn afscheid aankondigde goed is blijven presteren. "Hoe het is geëindigd.... Het is een en al genieten. Dit was een reclame voor de play-offs", besluit de succesvolle oefenmeester.