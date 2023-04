Jans spreekt zich in slotfase van Twente-avontuur uit over opvolger Oosting

Ron Jans vindt dat FC Twente een uitstekende keuze heeft gemaakt door Joseph Oosting aan te stellen als nieuwe hoofdtrainer. Jans vertrekt aan het einde van dit seizoen bij de club uit Enschede en denkt dat Oosting een prima opvolger is. Hij ziet een goede ontwikkeling bij de coach van RKC Waalwijk.

Het was al een tijdje duidelijk dat Jans komende zomer de deur van De Grolsch Veste achter zich dicht doet. De zoektocht naar een opvolger duurde vervolgens best een tijdje. Eerder deze week werd bekend dat Oosting wordt overgenomen van RKC. "Ik ken Joseph goed Als ik iemand naar voren had moeten schuiven, dan had ik ook voor Joseph Oosting gekozen. Hij is een goede persoonlijkheid, sociaal en bezeten van voetbal", aldus Jans in gesprek met Tubantia.

Artikel gaat verder onder video

Jans ziet in zijn collega een trainer die zijn loopbaan stap voor stap naar boven brengt. "Joseph heeft zich ontwikkeld en is een trainer die omhoog gaat. Eerst van assistent van Vitesse naar RKC en nu dan naar Twente. Ik vind het mooi, maar je kunt altijd pas achteraf oordelen hoe iemand het doet", weet Jans, die moet zorgen dat Oosting met Europees voetbal mag beginnen bij Twente. "Die erfenis is nog niet klaar, die is nog onduidelijk."

Twente jaagt op AZ

Nu zijn de pijlen van Jans echter nog gericht op Twente, terwijl Oosting zijn focus heeft op RKC. Eerstgenoemde hoopt met zijn ploeg de jacht op de nummer vier AZ nog in leven te houden. De Alkmaarders kennen lastige weken en zagen de Tukkers tot op drie punten naderen. "AZ draait op dit moment niet zo geweldig, maar dan moet je zelf wel winnen. We zien Utrecht wel als een cruciaal duel", besloot Jans, die met Twente zondag op bezoek gaat in Stadion Galgenwaard.