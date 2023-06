Jansen waarschuwt Ajax: 'De toekomst van de club staat op het spel'

Rob Jansen ziet dat Ajax langzaamaan wegglijdt en dat de Amsterdammers zichzelf niet meer zijn. De zaakwaarnemer ziet dat bijna alle clubiconen verdwenen zijn en dat de club wordt kapot gemaakt. De club wordt volgens de voetbalmakelaar geleid door ‘corporate-jongens en – meiden’.

In de afgelopen week werd naar buiten gebracht dat John Heitinga en Edwin van der Sar volgend seizoen geen rol meer vervullen binnen Ajax. “Edwin is volledig leeg en John zit compleet stuk”, geeft Jansen aan bij De Telegraaf. “Dit zijn échte Ajacieden met een hart voor de club. En zij zijn echt heel onrechtvaardig behandeld. Het erfgoed van Johan Cruijff is met het vertrek van Van der Sar en Heitinga nu echt begraven. Het is nu klaar.”

Jansen komt gelijk met de namen die allemaal weg zijn. “Bergkamp is weg, Jonk is weg, Overmars is weg, Van der Sar is weg, Blind is weg, Frank de Boer is weg, Winston Bogarde is weg, Michael Reiziger is weg, Gerald Vanenburg is weg, Said Ouaali is weg, Heitinga moet weg. John is de laatste der Mohikanen. Ja, Klaas-Jan Huntelaar is er nog, maar die is naar de jeugd gedegradeerd. Het is zorgelijk wat er bij Ajax aan de hand is, want de toekomst van de club staat op het spel.”

Inmiddels zijn deze oud-voetballers met een hart voor Ajax bijna allemaal vertrokken en zijn er nieuwe mensen gekomen. “De voetballers en anderen met Ajax-dna, die de club de laatste tien jaar weer successen hebben bezorgd, zijn inmiddels opgegeten door de corporate-jongens en – meiden, de zakenmensen van buiten de sport. En ik wil niet zeggen dat die mensen slecht zijn. Dat is niet waar. Ze moeten alleen of niet op die posities zitten of er moet balans zijn. En bij Ajax is dat evenwicht compleet zoek, want de bestuursraad is niet voor niets onder druk opgestapt. De vereniging is in paniek.”

Jansen vindt het dan ook onbegrijpelijk dat er mensen op de verkeerde plek worden gezet bij Ajax. “Maar kijk nu eens wat er bij Ajax gebeurt. Een van de grootste clubs ter wereld haalt iemand binnen die helemaal geen technisch directeur, maar een hoofdscout is. En Hendriks, een hockeyer, heeft dat gedaan. Dat zijn functie in het grootste voetbalbedrijf van Nederland chief sports officer is en geen chief football officer is toch alleszeggend en kolderiek tegelijk? Toch mag die meneer Mislintat dankzij hem doen en laten wat hij wil. En die beslist binnen een paar weken en zonder Heitinga ooit serieus te hebben genomen, dat hij kan wieberen. Met een paar mindere resultaten als stok om mee te slaan. Maar iedereen wist dat die sportieve neergang met deze selectie zou komen”, sluit de Hagenaar af.