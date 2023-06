'Jerdy Schouten mag dromen van Champions League na belangstelling van Italiaanse topclub'

Jerdy Schouten kan deze zomer een fraaie stap gaan maken binnen de Serie A. De middenvelder staat momenteel nog onder contract bij Bologna, maar wordt op de voet gevolgd door Lazio. De club uit de hoofdstad moet dan wel een behoorlijke zak geld op tafel leggen.

Volgens het Italiaanse medium La Gazzetta dello Sport staat Schouten inmiddels hoog op het verlanglijstje van Lazio. Die club heeft echter ook andere namen op de radar. Lucas Torreira (Galatasaray), Gedson Fernandes (Besiktas) en Daniel Boloca (Frosinone) zouden ook opties zijn om de ploeg van trainer Maurizio Sarri te versterken. Schouten moet naar verluidt vijftien miljoen euro kosten.

Artikel gaat verder onder video

De 26-jarige Schouten kan Bologna zodoende een behoorlijke winst opleveren. Die club betaalde in de zomer van 2019 namelijk drie miljoen euro voor de middenvelder aan Excelsior. De afgelopen seizoenen groeide de in Hellevoetsluis geboren rechtspoot uit tot een belangrijke schakel bij I Rossoblù. Afgelopen seizoen kwam Schouten tot liefst 33 wedstrijden in de Serie A. Hij gaf twee assists.

Schouten werd de afgelopen maanden ook met regelmatig in verband gebracht met een terugkeer naar Nederland. Ajax, PSV en Feyenoord zouden ook gecharmeerd zijn van de eenmalig international van Oranje. Die belangstelling kwam echter nooit echt van de grond voor de ex-speler van ADO Den Haag en Telstar. Lazio eindigde afgelopen seizoen als tweede in de Serie A en gaat zodoende de Champions League in.