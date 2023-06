Johan Derksen haalt keihard uit naar Ajax: 'Wat is dit voor een onzin?'

Johan Derksen heeft geen goed woord over voor de huidige gang van zaken bij Ajax. De nummer drie van het afgelopen seizoen in de Eredivisie moet niet alleen op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Na het aangekondigde vertrek van Edwin van der Sar zal er óók een nieuwe algemeen directeur aangesteld moeten worden. Volgens Derksen is dit voor Ajax het juiste moment om schoon schip te maken, maar maakt de club er juist een puinhoop van.

Het lijkt niet meer de vraag óf, maar wanneer Ajax afscheid neemt van Heitinga als hoofdtrainer. De oud-speler werd eind januari aangesteld als vervanger van de ontslagen Alfred Schreuder, maar is er in de afgelopen maanden niet in geslaagd het tij te doen keren. De Telegraaf meldde dinsdagavond dat er binnen 48 uur duidelijkheid zou komen over het hoofdtrainerschap in Amsterdam. Vandaag Inside liep woensdagavond alvast op de zaken vooruit. “Ik denk dat het die Deense bondscoach (Kasper Hjulmand, red.) wordt”, zei Chris Woerts.

Wilfred Genee kan het amper geloven. Eerst stelde Ajax met Sven Mislintat een Duitse technisch directeur aan en nu heeft het er veel van weg dat de nieuwe hoofdtrainer er eentje wordt met een Scandinavische afkomst. “Die kent waarschijnlijk het Nederlandse voetbal heel goed”, reageerde Derksen cynisch op de voorspelling van Woerts. “Nu hebben ze het moment dat ze schoon schip hadden kunnen maken en een goede staf neer hadden kunnen zetten, maar om allerlei redenen worden alle plekken ingevuld met de verkeerde mensen”, sprak Derksen zijn ongeloof uit.

Daarmee doelde Derksen ook op de mogelijke opvolging van Edwin van der Sar. De analist vreest dat Maurits Hendriks het binnenkort voor het zeggen gaat krijgen in de Johan Cruijff ArenA. “Het is toch te gek voor woorden dat er een mevrouw in de Raad van Commissarissen zit die nergens van weet, die bij het Olympisch Comité heeft samengewerkt met Hendriks en die Hendriks lijkt nu de directeur van Ajax te worden. Wat is dit voor een onzin?” Woerts is van mening dat Hendriks er verstandig aan doet om te passen voor de functie van algemeen directeur. “Hij heeft nog nooit leiding gegeven aan een bedrijf. Het is echt een miljoenenbusiness, 160 miljoen. Dat is serieuze handel”, aldus de zakenman en huidige directeur van CWO Consultancy & Marketing.