De Telegraaf pakt uit met trainersnieuws Ajax: binnen 48 uur beslissing, Noor én Deen worden genoemd

Als we De Telegraaf moeten geloven, neemt Ajax binnen 48 uur een beslissing over het hoofdtrainerschap. John Heitinga werd eind januari aangesteld als tijdelijke opvolger van de ontslagen Alfred Schreuder en lag een tijdje op pole position om ook volgend seizoen voor de groep te staan. Volgens de krant is Heitinga ‘formeel’ nog een kanshebber, maar heeft technisch directeur Sven Mislintat ook twee Scandinavische trainers op het lijstje staan: Kjell Knutsen én Kasper Hjulmand.

Na zeven opeenvolgende gelijke spelen in de Eredivisie vond de directie van Ajax het mooi geweest. Schreuder, in mei vorig jaar aangesteld als opvolger van de naar Manchester United vertrokken Erik ten Hag, moest eind januari zijn spullen pakken. Ajax stond op dat moment vijfde, met een grote achterstand op Feyenoord. Heitinga moest de Amsterdammers terug aan kop zien te krijgen. De start van Heitinga als hoofdtrainer was hoopgevend, maar na de uitschakeling door 1. FC Union Berlin in de tussenronde van de Europa League én de nederlaag tegen Feyenoord in de eigen Johan Cruijff ArenA ging het van kwaad tot erger.

Ajax raakte de tweede plaats kwijt aan PSV en verloor ook de bekerfinale van de Eindhovenaren. Ajax eindigde uiteindelijk op dertien punten achterstand van Feyenoord. Het is desondanks nog altijd de vraag wat de club met Heitinga van plan is. Na de laatste competitiewedstrijd tegen FC Twente (3-1 verlies) leek een vertrek van het clubicoon een kwestie van tijd, maar volgens De Telegraaf is hij ‘formeel’ nog altijd een van de kanshebbers. Technisch directeur Mislintat kijkt echter verder. “Daarbij zou de Duitser onder meer het oog hebben laten vallen op de Noorse coach van het jaar Kjetil Knutsen (54) van kampioen Bodø/Glimt en de Deense bondscoach Kasper Hjulmand”, schrijft De Telegraaf.

“Beide coaches liggen nog vast tot de zomer van 2024, maar Mislintat moet met Ajax nog beslissen of dit werkelijk de weg is die hij wil inslaan”, vervolgt de krant. Mocht Ajax ervoor kiezen Heitinga aan de kant te zetten en voor Knutsen - “wordt al jaren als een extreem aanvallende coach gezien in Noorwegen” - óf Hjulmand te gaan, dan “zou Peter Bosz de handen vrij hebben om bij PSV aan de slag te gaan.” PSV is na het vertrek van Ruud van Nistelrooij op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Volgens De Telegraaf is er een ‘sterke stroming’ binnen de Eindhovense club die voor een Nederlander met ‘veel ervaring op het hoogste niveau’ wil gaan.