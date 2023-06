Johan Derksen komt met zéér opvallende suggestie voor Ajax: 'Frank de Boer'

Johan Derksen vindt het gek dat de naam van Frank de Boer niet valt in de zoektocht van Ajax naar een nieuwe trainer. Hoewel de oefenmeester mislukte bij onder meer Crystal Palace, Internazionale en het Nederlands elftal, won hij in Amsterdam in het verleden wel meerdere prijzen. Dat is volgens de voormalig hoofdredacteur van Voetbal International een reden om naar hem te kijken. Hij voldoet weliswaar een verschillende eisen van Sven Mislintat, toch zal de directeur voetbalzaken niet direct aan hem denken.

Er kijken dagelijks een miljoen mensen naar twee figuren die Frank de Boer bloedserieus aanprijzen als Ajax-trainer. — Stijn (@Alaphilippe_) June 1, 2023