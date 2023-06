Jong Oranje maakt met 21 verschillende spelers weinig indruk in laatste test voor EK

Jong Oranje is woensdagmiddag in een oefenwedstrijd tegen Jong Japan blijven steken op een 0-0 gelijkspel. Het was voor de ploeg van bondscoach Erwin van de Looi de laatste test richting het EK, dat volgende week van start gaat.

Bij de Nederlandse beloften waren er basisplaatsen voor Kjell Scherpen, Milan van Ewijk, Sepp van den Berg, Micky van de Ven, Ian Maatsen, Ludovit Reis, Ryan Gravenberch, Kenneth Taylor, Elayis Tavsan, Thijs Dallinga en Joshua Zirkzee.

Artikel gaat verder onder video

Echt enerverend was de wedstrijd niet waarin Bart Verbruggen, Jan Paul van Hecke, Devyne Rensch, Quilindschy Hartman, Sven Mijnans, Crysencio Summerville, Wouter Burger, Quinten Timber, Million Manhoef en Brian Brobbey in de tweede helft speeltijd kreeg. Grote kansen waren schaars en er viel geen enkel doelpunt.

Jong Oranje begint volgende week woensdag tegen Jong België aan het EK in Georgië en Roemenië. Portugal en Georgië zijn de andere groepsgenoten.