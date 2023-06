Justin Kluivert rondt fraaie transfer af en vinkt ook Premier League van zijn lijstje

Justin Kluivert vervolgt zijn loopbaan officieel bij AFC Bournemouth. De aanvaller wordt voor zo'n twaalf miljoen euro overgenomen van AS Roma en tekent een contract voor vijf seizoenen in de Premier League. Daarmee heeft Kluivert nu een opvallend rijtje clubs achter zijn naam staan.

De buitenspeler heeft op 24-jarige leeftijd namelijk al in de top zes competities van Europa gespeeld. Kluivert was achtereenvolgens actief bij Ajax (Eredivisie), AS Roma (Serie A), RB Leipzig (Bundesliga), OGC Nice (Ligue 1) en Valencia (LaLiga). Daar gaat na de zomer bij Bournemouth dus ook nog de Premier League bij komen. De nieuwe club van Kluivert einidgde afgelopen seizoen als vijftiende.

In het Vitality Stadium is men erg blij met de eerste aanwinst van deze zomer. Dat blijkt uit de woorden van voorzitter Neill Blake. "Ondanks dat hij pas 24 jaar oud is, heeft Justin al een schat aan ervaring. Hij heeft op het hoogste niveau gespeeld in vijf verschillende landen. Daarnaast was hij al actief in de Champions League, Europa League en voor de nationale ploeg van Nederland", aldus Blake.